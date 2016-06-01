​Валютные резервы Центробанка Азербайджана в мае выросли

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Объем официальных валютных резервов Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 июня 2016 года составил 4 284,3 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, валютные резервы по сравнению с показателем на 1 мая 2016 года выросли на 163,7 млн. долларов или 3,97%.

Отметим, что объем валютных резервов ЦБА сократился на 732,4 млн. долларов или 14,6% по сравнению с состоянием на 1 января 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило 4 146,5 млн. долларов или 49,18%.