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    ​Валютные резервы Азербайджана растут

    После длительного перерыва во втором квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1,09 млрд. долларов или 2,85%

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия этого года валютные резервы Азербайджана составили 39 401,8 млн. долларов США. 

    Как сообщает Report, из них 35 117,9 млн. долларов или 89,13% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 4 283,9 млн. долларов или 10,87% - Центробанка Азербайджана.

    После длительного перерыва во втором квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1,09 млрд. долларов или 2,85%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем валютных резервов сократился на 11,06% или 4 901,7 млн. долларов.

     Валютные резервы Госнефтефонда (в млн. долларов США)Валютные резервы Центробанка (в млн. долларов США)Валютные резервы Азербайджана (в млн. долларов США)
    01.07.201635 117,94 283,939 401,8
    01.04.201634 246,04 065,838 311,8
    01.01.201633 574,15 016,738 590,8
    01.10.201534 738,17 014,741 752,8
    01.07.201535 783,38 520,244 303,5
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