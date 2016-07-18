​Валютные резервы Азербайджана растут

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ По итогам первого полугодия этого года валютные резервы Азербайджана составили 39 401,8 млн. долларов США.
Как сообщает Report, из них 35 117,9 млн. долларов или 89,13% приходится на долю Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР), 4 283,9 млн. долларов или 10,87% - Центробанка Азербайджана.
После длительного перерыва во втором квартале этого года валютные резервы страны выросли на 1,09 млрд. долларов или 2,85%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем валютных резервов сократился на 11,06% или 4 901,7 млн. долларов.
|Валютные резервы Госнефтефонда (в млн. долларов США)
|Валютные резервы Центробанка (в млн. долларов США)
|Валютные резервы Азербайджана (в млн. долларов США)
|01.07.2016
|35 117,9
|4 283,9
|39 401,8
|01.04.2016
|34 246,0
|4 065,8
|38 311,8
|01.01.2016
|33 574,1
|5 016,7
|38 590,8
|01.10.2015
|34 738,1
|7 014,7
|41 752,8
|01.07.2015
|35 783,3
|8 520,2
|44 303,5
Namiq HüseynovАвтор новости
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