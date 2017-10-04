В Turanbank произошли новые назначения

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В ОАО Turanbank создан аппарат правления и произошло назначение на должность советника председателя правления по вопросам внешних экономических связей.

Как сообщает Report, на эту должность назначен Рашад Танрывердиев, который до назначения являлся директором департамента развития бизнеса. В свою очередь, его вакансию занял Рамин Халилов.

Кроме того, в банке создан департамент управления процессами. Должность замдиректора департамента занял Фикрет Салимов.

Напомним, что Turanbank основан в 1992 году. Уставный капитал банка равен 55 003 470 манатов. Шести юридическим лицам принадлежит 28,4%, 21 физическому лицу - 71,6% акций банка.