В связи с Гурбан байрамы банки перейдут на усиленный режим работы

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Согласно рекомендации Палаты надзора за финансовыми рынками Азербайджана, во время Гурбан байрамы 76 структурных подразделений 23 банков перейдут на усиленный режим работы.

Об этом сообщили Report в Палате.

В праздничные дни в целях обеспечения услуг по удобному обмену валюты функционирующие в столице и регионах 76 структурных подразделений 23 банков будут оказывать клиентам услуги. Два филиала и два отделения четырех банков на территории Баку будут работать в режиме 24/7.