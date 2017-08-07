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    В Standard Insurance произошло новое назначение

    Назначен новый директор департамента развития бизнеса

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента развития бизнеса страховой компании Standard Insurance.

    Как сообщает Report, им стал Джахангир Акиф оглу Ахундов.

    Дор сих пор он занимал пост директора Гянджинского филиала Standard Insurance, а на новой должности сменил Гошгара Гасанова.

    Кроме того, из компании уволилась ответственный актуарий Гюнай Махир гызы Мамедова. На ее место пока нет назначения.

    Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard.

    В последнее время Standard Insurance является предметом обсуждений из-за финансовых трудностей. 

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