В Standard Insurance произошло новое назначение

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента развития бизнеса страховой компании Standard Insurance.

Как сообщает Report, им стал Джахангир Акиф оглу Ахундов.

Дор сих пор он занимал пост директора Гянджинского филиала Standard Insurance, а на новой должности сменил Гошгара Гасанова.

Кроме того, из компании уволилась ответственный актуарий Гюнай Махир гызы Мамедова. На ее место пока нет назначения.

Напомним, что Standard Insurance действует с 2002 года. Уставный капитал компании равен 11 млн манатов. Акции компании принадлежат ЗАО AB Standard.

В последнее время Standard Insurance является предметом обсуждений из-за финансовых трудностей.