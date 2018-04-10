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    В руководстве Gunay Sigorta произошли изменения

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Gunay Sigorta Гасан Бадалов избран членом Совета директоров.

    Как сообщает Report, исполнение обязанностей председателя временно возложено на Эльдара Ахундова.

    Он также назначен первым заместителем правления Gunay Sigorta.

    Напомним, что Gunay Sigorta основана в 1992 году. Уставный капитал компании составляет 7,7 млн манатов. Акционерами банка являются Егяна Мамед гызы Ширинова (71,94%), ОАО Gunay Bank (16,61%), Ханым Надир гызы Мамедова (11,45%). 

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