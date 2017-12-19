В руководстве Accessbank произведено новое назначение

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Accessbank назначен новый заместитель председателя правления и главный финансовый администратор (CFO).

Как сообщает Report, им стал Альбрехт Сабелус.

Он присоединился к AccessBank в апреле 2017 года, а в декабре был избран членом правления. До прихода в AccessBank он более 20 лет работал в глобальных немецких и шведских банках WestLB и SEB в сфере финансов, управления рисками и операций. В общей сложности двенадцать лет он работал в качестве COO/CFO WestLB в Шанхае, Гонконге, Токио и Москве.

Альбрехт Сабелус имеет степень в области делового администрирования в Мюнстерском университете, Германия. По национальности – немец, свободно владеет немецким, английским и русским языками.