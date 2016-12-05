В Revan Sigorta произошло кадровое назначение

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сменился ответственный актуарий ОАО Revan Sigorta.

Об этом сообщили Report из компании.

По информации, Илаху Манафову на этой должности сменила Мирвари Агаева. М.Агаева ранее являлась ответственным актуарием ОАО Buta Sigorta, находящемся в процессе ликвидации.

Напомним, что компания Revan Sigorta основана в 1998 году под названием Double Insurance Company, в 2004 году сменила название на Star Alyans Sigorta, в 2007 году вновь осуществлен ребрендинг. Уставный капитал равен 8,9 млн. манатов. Акциями компании владеют Nurgun Group (49,1%), Nurgun Motors (42,36%), NBC Bank (8,54%).