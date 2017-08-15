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    В PSG Kapital произошло новое назначение

    Джафар Ибрагимли назначен замдиректора инвестиционной компании

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Назначен заместитель директора ЗАО "Инвестиционная компания PSG Kapital".

    Как сообщает Report, на эту должность назначен известный специалист по рынку ценных бумаг Азербайджана, финансовый аналитик Джафар Ибрагимли.

    Ранее он являлся членом Наблюдательного совета ОАО "Инвестиционная компания Kapital Menecment".

    Напомним, что PSG Kapital был создан в 2012 году. Его уставной капитал составляет 300 тыс. манатов. 100% акций компании принадлежит Фаигу Агабаба оглу Мамедову.

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