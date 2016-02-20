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    ​В министерстве налогов произошли новые назначения

    Мусаев Орхан назначен начальником Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли очередные структурные изменения. 

    Как сообщает Report, советник налоговой службы Мусаев Орхан Азад оглу назначен начальником Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Ранее эту должность занимал советник министерства налогов Алекпер Джомард оглу Мамедов.

    Также произошло изменение в структурных единицах министерства налогов. Управление экономического анализа и государственной регистрации субъектов предпринимательства, а также Главное управление налогового аудита и оперативного контроля стали структурными единицами министерства налогов.

    Кроме того, в структуре министерства налогов создано новое Главное управление анализа налоговых рисков и контроля, начальником которого назначен главный советник налоговой службы Велиев Илькин Этибар оглу. 

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