​В министерстве налогов произошли новые назначения

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов произошли очередные структурные изменения.

Как сообщает Report, советник налоговой службы Мусаев Орхан Азад оглу назначен начальником Главного управления международных отношений и налогового мониторинга в финансовых институтах. Ранее эту должность занимал советник министерства налогов Алекпер Джомард оглу Мамедов.

Также произошло изменение в структурных единицах министерства налогов. Управление экономического анализа и государственной регистрации субъектов предпринимательства, а также Главное управление налогового аудита и оперативного контроля стали структурными единицами министерства налогов.

Кроме того, в структуре министерства налогов создано новое Главное управление анализа налоговых рисков и контроля, начальником которого назначен главный советник налоговой службы Велиев Илькин Этибар оглу.