В Gala Hayat Insurance произошло кадровое изменение

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Временно исполняющая обязанности главного бухгалтера ОАО Gala Hayat Insurance Камаля Алиева покинула пост.

Об этом сообщили Report в компании.

По информации, сейчас исполнение обязанностей главного бухгалтера Gala Hayat Insurance временно возложено на Ладу Амирову.

Напомним, что Gala Hayat Insurance создан в 2008 году. Уставный капитал составляет 10,01 млн. манатов. Акционерами компании являются ОАО AzRe Reinsurance (88,57%) и Низами Мамед оглу Махмудов (11,43%).