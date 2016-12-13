В Expressbank произошло новое назначение

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Назначен еще один заместитель председателя правления ОАО Expressbank. Об этом сообщили Report из банка.

По информации, им стал Орхан Вахабов. Он уже приступил к выполнению обязанностей.

Сейчас председателем правления Expressbank является Эмин Мамедов, другим заместителем - Орхан Вахабов.

Напомним, что Expressbank был основан в 1989 году под названием Azerneqliyyatbank. С 2010 года банк продолжил деятельность под новым брендом Expressbank. Уставный капитал банка составляет 137 256 651 манат. Акционерами банка являются Хикмет Хаммадов (25%), Хафиз Сеидов (17%), остальные 58% принадлежат двум юридическим лицам.