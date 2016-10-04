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    В Bank Standard вклады физических лиц составляли 603 млн манатов

    Из них 460 млн манатов составляют компенсируемые вклады

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В ЗАО Bank Standard, лицензия которого была аннулирована Палатой контроля за финансовыми рынками, общая сумма вкладов физических лиц составила 603 млн манатов. 

    Об этом Report сообщили в Фонде страхования вкладов.

    Согласно информации, 568 млн манатов являются застрахованными, в том числе 460 млн манатов составляют компенсируемые вклады. Количество застрахованных вкладчиков - 138 тыс. человек, вклады 50 тыс. из них превышают 1 манат. 

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