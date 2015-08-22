В Баку банки приостановили продажу долларов

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Сегодня утром большинство банковских филиалов и обменных пунктов в Баку приостановили продажу наличных долларов США. Некоторые обменные пункты не проводят также операции по продаже евро.

Как сообщает Report, сотрудники столичных обменных пунктов коммерческих банков Unibank, Bank of Baku, Accessbank, Zaminbank и других отмечают, что они не знают о времени восстановления продажи валюты, и что приостановили операции на основании указаний главного офиса.

Согласно наблюдению Report, в центре города закрыты большинство отделений по обмену валют и филиалов банков Zaminbank, Kredo bank, Atrabank, "Muganbank", "AGBank", Азербайджанского международного банка, Amrahbank и United Credit Bank, а в открытых филиалах продаются в основном иранские риалы, грузинские лари и российские рубли.

Отметим, что вчера Центробанк Азербайджана установил курс доллара США в сумме 1,0479 маната.