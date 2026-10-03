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    В Азербайджане выплаты по обязательным видам страхования выросли на 19,4%

    Финансы
    • 03 октября, 2026
    • 11:00
    В Азербайджане выплаты по обязательным видам страхования выросли на 19,4%

    В Азербайджане в январе-августе 2026 года по обязательным видам страхования было собрано 213,492 млн манатов страховых премий, что на 14,6% меньше, чем годом ранее.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты по обязательным видам страхования составили 110,662 млн манатов, увеличившись на 19,4% в годовом выражении.

    Таким образом, на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 51,8 маната выплат против 37,1 маната годом ранее.

    В целом за 8 месяцев 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 115,395 млн манатов страховых премий, что на 6,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выплаты составили 773,153 млн манатов, увеличившись на 28,1%. На каждые 100 манатов страховых премий в целом по рынку пришлось 69,3 маната выплат против 57,6 маната годом ранее.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Страховые премии Обязательные виды страхования
    Azərbaycanda icbari sığorta növləri üzrə ödənişlər 8 ayda təxminən 20 % artıb
    Compulsory insurance payouts in Azerbaijan rise nearly 20%
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