В Азербайджане выплаты по обязательным видам страхования выросли на 19,4%

В Азербайджане в январе-августе 2026 года по обязательным видам страхования было собрано 213,492 млн манатов страховых премий, что на 14,6% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, за отчетный период выплаты по обязательным видам страхования составили 110,662 млн манатов, увеличившись на 19,4% в годовом выражении.

Таким образом, на каждые 100 манатов страховых премий пришлось 51,8 маната выплат против 37,1 маната годом ранее.

В целом за 8 месяцев 16 страховых компаний Азербайджана собрали 1 млрд 115,395 млн манатов страховых премий, что на 6,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Выплаты составили 773,153 млн манатов, увеличившись на 28,1%. На каждые 100 манатов страховых премий в целом по рынку пришлось 69,3 маната выплат против 57,6 маната годом ранее.