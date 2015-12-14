В Азербайджане увеличат штрафы за нарушение правил эмиссии ценных бумаг и отказа от платежей

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане предлагается увеличить штрафы за нарушение правил выпуска (эмиссии) ценных бумаг.

Как сообщает Report, повышение штрафов предусмотрено в поправках к Кодексу административных правонарушений.

Согласно предложенной поправке, нарушение правил выпуска (эмиссии) ценных бумаг влечет предупреждение физических и юридических лиц или наложение на них штрафа в размере от двухсот до четырехсот манатов и от трех тысяч до пяти тысяч манатов, а также предупреждение должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от шестисот до восьмисот манатов.

Отметим, что на сегодняшний день нарушение правил выпуска (эмиссии), регистрации и размещения ценных бумаг влечет предупреждение должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти манатов, наложение штрафа на юридических лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот манатов.

Кроме того, согласно другой поправке в Кодекс, предлагается увеличить штрафы за отказ от платежей по ценным бумагам. Согласно поправке, незаконный отказ или уклонение от погашения стоимости ценных бумаг либо от полагающейся оплаты имущества, дивидендов, процентов, либо от других платежей, либо от предоставления их эквивалентов в виде услуг или в иной форме, а равно нарушение правил осуществления таких платежей влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот манатов, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч манатов. На сегодняшний день подобное правонарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до семидесяти манатов, на юридических лиц - от ста пятидесяти до двухсот манатов.