​В Азербайджане снизились процентные ставки по депозитам

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В августе средние процентные ставки по манатным депозитам и вкладам снизились до 7,98%. Как сообщает Report со ссылкой на данные Центробанка Азербайджана, по сравнению с июлем процентные ставки снизились на 0,43 пункта или 5,1%.

Средние процентные ставки по валютным депозитам и кредитам составили 8,33%, что на 0,03 пункта или 0,36% меньше, чем в июле. Основной причиной снижения процентных ставок является высокая ликвидность банков и сокращение спроса на кредиты со стороны населения. Ожидается, что эта тенденция продлится до конца 2016 года.