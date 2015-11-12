В Азербайджане разрабатывается специальный план по пропаганде страхования

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) прошла встреча, посвященная разработке маркетингового плана по просвещению в сфере страхования на 2016 год.

Как сообщает Report со ссылкой на АСА, маркетинговый план по просвещению в сфере страхования предусматривает пропаганду страховой деятельности в Азербайджане, разъяснение пользы страхования среди широких масс населения, а также информирование о различных видах страхования. В ходе встречи с участием директоров по маркетингу 12 местных страховых компаний обсуждены области, в которых будут проводиться просветительские мероприятия.

Отмечено, что просветительские мероприятия, в первую очередь, направлены на повышение информированности, веры в страхование и упрощение страховых процедур и призваны повысить интерес широких масс населения к страхованию.

Просвещение в сфере страхования будет проводиться всеми возможными способами - посредством телевидения, радио, интернета и печатных материалов.

В ходе встречи страховым компаниям предложено в течение недели направить в АСА предложения по маркетинговому плану. Разработка маркетингового плана на основе предложений и общих обсуждений завершится в конце декабря. Реализация плана начнется с 2016 года.