В Азербайджане подготовлен соответствующий законопроект по пенсионным реформам

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане подготовлен соответствующий законопроект в связи с пенсионными реформами. Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

"Подготовлен утвержденный президентом соответствующий законопроект по пенсионным реформам. В ближайшее время он будет представлен Кабинетом министров президенту. Затем ожидается предоставление документа в парламент. Основной целью законопроекта является формирование пенсий на основе накопленного пенсионного капитала", - отметил министр.

"Что касается дипломатов, министерство финансов предлагает специальные правила, по которым 25% заработной платы в период их работы за рубежом надо направить на пенсионный капитал. Однако министерство иностранных дел не прокомментировало этот вопрос. Считаю, что принятие предложения пойдет на пользу дипломатам", - добавил С.Шарифов.