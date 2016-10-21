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    В Азербайджане подготовлен проект дополнений к банковскому законодательству

    Руфат Асланлы: Это позволит разграничить проблемные активы и обязательства

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) подготовила проект дополнений к нынешнему банковскому законодательству, в том числе к закону "О банках".

    Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы.

    "Это позволит нам разграничить проблемные активы и обязательства, осуществить передачу здоровых активов действующим банкам, объединить проблемы с целью их урегулирования", - подчеркнул Р.Асланлы.

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