В Азербайджане подготовлен проект дополнений к банковскому законодательству

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) подготовила проект дополнений к нынешнему банковскому законодательству, в том числе к закону "О банках".

Как передает Report, об этом сообщил председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы.

"Это позволит нам разграничить проблемные активы и обязательства, осуществить передачу здоровых активов действующим банкам, объединить проблемы с целью их урегулирования", - подчеркнул Р.Асланлы.