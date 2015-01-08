В Азербайджане официальное число должников выросло за год на 19%

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане на 1 декабря 2014 года общее число должников в годовом сравнении выросло на 19,3% и достигло 2 289 861. Как сообщает Report со ссылкой на Централизованный кредитный реестр (ЦКР), сюда входят должники, не имеющие текущего долга, но с кредитной историей.

Отметим, что за аналогичный период 2013 года годовой рост составил 28,1%, что в свою очередь свидетельствует о постепенном снижении динамики роста официальных должников.

Как сообщили из реестра, на 1 декабря число должников среди физических лиц составило 2 259 061, юридических лиц - 10 720, предпринимателей - 20 800. Число физических лиц выросло на 19,3%, юридических лиц - 7,9%, предпринимателей - на 21,4%.

Согласно информации, по состоянию на 1 декабря 2014 года в ЦКР количество общей кредитной информации, включая и полностью оплаченные кредиты, за год выросло на 38,7% и достигло 8 784 209. За аналогичный период 2013 года годовой рост составил 55,6%. Это свидетельствует о снижении динамики роста кредитной информации.

Отметим, что ЦКР является электронной базой, в которой собрана информация обо всех кредитах физических и юридических лиц, независимо от суммы.