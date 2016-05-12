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    В Азербайджане объединятся две страховые компании

    Достигнуто первоначальное соглашение о слиянии ОАО Buta İnsurance и ОАО Gunay İnsurance

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Достигнуто первоначальное соглашение о слиянии ОАО Buta İnsurance и ОАО Gunay İnsurance. Об этом сообщили Report в Правлении ОАО Buta İnsurance.

    Отметим, что, согласно опубликованному в официальной газете объявлению, 24 июня этого года в 10:00 состоится очередное общее собрание акционеров ОАО Buta İnsurance. В повестку дня собрания войдет вопрос ликвидации ОАО Buta İnsurance. Собрание состоится по адресу г.Баку, Бинагадинское шоссе, квартал 3066, 168B. 

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