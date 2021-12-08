В Азербайджане могут заработать платежные системы Google Pay и Samsung Pay

"Центральный банк Азербайджана ведет переговоры с американской компанией "Google" и южнокорейской компанией "Samsung" о налаживании в стране работы их платежных систем".

"Центральный банк Азербайджана ведет переговоры с американской компанией "Google" и южнокорейской компанией "Samsung" о налаживании в стране работы их платежных систем".

Об этом Report заявил гендиректор ЦБА Фарид Османов.

"При нашей поддержке успешно используется платежная система "ApplePay". В настоящее время ведутся переговоры о применении в нашей стране таких технологий, как "Google Pay" и "Samsung Pay". Мы максимально стараемся, чтобы эти компании включили в свои списки Азербайджан. Это требует соблюдения определенных условий – бесконтактная оплата, электронная торговля и т.д. Мы сфокусированы на развитии этих сфер", - отметил он.