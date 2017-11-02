В Азербайджане могут расширить список освобожденных от НДС операций

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Счетная палата Азербайджана рекомендует включить экспортные операции с сырьевыми товарами в перечень освобожденных от НДС операций. Об этом сообщает Report со ссылкой на рекомендации Счетной палаты.

Палата также рекомендует Кабмину утвердить перечень товаров в целях обеспечения единого подхода к понятию "сырье". Другая рекомендация касается отнесения налога, уплачиваемого физическими лицами за имущество коммерческого назначения, к государственным налогам и перечисление его в госбюджет.

Кроме того, Палата рекомендует рассчитывать размер налога на транспорт или экологического налога, взимаемого с владельцев автотранспортных средств, в зависимости от степени загрязнения окружающей среды, объема двигателя и класса "люкс" автомобиля.