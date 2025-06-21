В Азербайджане меняется бюджетное правило

В Азербайджане предусматривается изменение бюджетного правила.

В Азербайджане предусматривается изменение бюджетного правила.

Как сообщает Report, в связи с этим предусматривается внесение изменений в закон "О бюджетной системе".

Законопроект включен в повестку заседания внеочередной сессии парламента, которая состоится 24 июня.

Согласно документу, в проект закона включено новое понятие "долгосрочный период" — как этап, следующий за среднесрочным четырехлетним периодом. Кроме того, добавлено определение "дивиденд", а также установлено, что дивиденды от организаций с долей государства в уставном капитале отражаются в доходной части государственного бюджета.

Изменения также направлены на совершенствование бюджетного правила. В частности, предлагается утверждать предельные показатели на конец каждого четырехлетнего периода, а промежуточные цели согласовывать с Кабинетом министров на ежегодной основе. Одной из целей является сокращение расхождений между прогнозируемыми и фактическими ненефтяными доходами, а также обеспечение более эффективного использования бюджетных средств. В связи с этим в список документов, прилагаемых к проекту госбюджета, добавляется среднесрочный целевой показатель по ненефтяным доходам.

Документ также предусматривает ряд других изменений, направленных на устранение несоответствий в законодательстве, повышение прозрачности учета бюджетных средств и увеличение поступлений в государственный бюджет.