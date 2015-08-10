​В Азербайджане кредитные организации сокращают кредитование

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Совокупные кредитные вложения действующих в Азербайджане кредитных организаций в экономику страны на 1 июля 2015 года составили 20 288,5 млн. манатов, что на 179,6 млн. манатов или 0,9% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщили Report в Центральном банке Азербайджана, тенденция к сокращению продолжается с марта текущего года. Так, по сравнению с максимальным показателем на 1 марта совокупные кредитные вложения по состоянию на 1 июля сократились на 408,7 млн. манатов или 2%.