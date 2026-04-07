    Финансы
    • 07 апреля, 2026
    • 17:19
    В Азербайджане изменился закон О недрах

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "О недрах", принятый Милли Меджлисом 17 марта.

    Как сообщает Report, документ предусматривает включение в виды пользования недрами использования осадков, накапливающихся в водохранилищах (песок, песчано-гравийные смеси, глина), а также горных пород, извлекаемых при строительстве тоннелей и переходов.

    Очистка водохранилищ в рамках повышения водных ресурсов страны приведет к извлечению миллионов кубометров материалов, которые будут вовлечены в экономический оборот.

    Кроме того, изменения создают правовую основу для утверждения ряда правил в сфере недропользования, включая порядок предоставления участков недр через прямые переговоры.

    Также законопроект предусматривает установление требований по рекультивации земель. Пользователи недр будут обязаны разрабатывать планы рекультивации с учетом сохранения плодородия почв, экологического состояния и восстановления земель до прежнего или альтернативного состояния.

    В документе отмечено, что значительная часть месторождений расположена на землях сельскохозяйственного назначения, что требует системного подхода к восстановлению территорий после добычи.

    Подчеркивается, что изменения направлены на повышение эффективности использования природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, вовлечение отходов горнодобывающей деятельности в оборот и системное проведение рекультивации.

