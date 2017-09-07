В Азербайджане идет работа над разработкой правил расчета верхнего предела использования нефтяных доходов

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) совместно с правительством работает над разработкой специальной формулы, в соответствии с которой будет рассчитываться верхний предел использования нефтяных доходов.

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Казахстана "Казинформ" заявил исполнительный директор Фонда Шахмар Мовсумов.

По его словам, к концу года планируется, что эта формула, это фискальное правило, будет разработано и утверждено.