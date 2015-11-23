​В Азербайджане готовят предложения по расчету тарифов в сфере страхования жизни

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Комитета по страхованию жизни Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА). Как сообщает Report со ссылкой на АСА, на заседании состоялись обсуждения по новому порядку расчетов совокупного капитала компаний по страхованию жизни и тарифов в сфере страхования жизни, принято решение подготовить предложения по обоим вопросам и представить их Комитету на очередной встрече.

На заседании приняли участие председатель Комитета по страхованию жизни, заместитель председателя правления страховой компании Pasha Heyat Нияз Исмаилов, актуарии страховых компаний Ateshgah Heyat, Pasha Heyat и Gala Heyat, лица, ответственные за финансовые вопросы.