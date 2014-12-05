В Азербайджане 68% POS-терминалов приходится на долю столицы

Баку. 5 декабря.REPORT.AZ/ Общее количество POS-терминалов банков, функционирующих в Азербайджане, за последний месяц увеличилось на 9,7% и по состоянию на 1 ноября составило 64 297.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Центрального банка, 43 767 (68,1%) POS-терминалов приходится на долю Баку, 20 530 (31,9%) - на долю регионов.

В Баку количество POS-терминалов увеличилось на 9,0%, в регионах - на 11,3% по сравнению с прошлым месяцем. Это означает, что темпы роста их количества в регионах несколько превышают Баку.

Отметим, что 62 876 или же 97,7% существующих в стране POS-терминалов приходится на долю розничного торгового сектора.