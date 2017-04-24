В AXA Mbask произошло кадровое изменение

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Сменился главный бухгалтер страховой компании AXA Mbask.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, на эту должность назначен Фаиг Огтай оглу Гейдаров. Он сменил на новом посту Романа Сергеевича Бандурина.

Напомним, что AXA-Mbask начала деятельность в 1992 году под названием Mbask, в 2010 году осуществлен ребрендинг в связи со сменой основного акционера. Уставный капитал компании равен 19 733 738 манатов. AXA Seguros Generales, S.A., De Seguros Y Reaseguros - дочерней структуре французской страховой группы AXA - принадлежат 100% акций компании.