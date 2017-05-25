В AFB Bank произошло новое назначение

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый директор департамента казначейства ОАО AFB Bank.

Как сообщает Report, им стал Эльшад Ибрагимов. Он сменил на новом посту Бехнама Гурбанзаде.

Напомним, что AFB Bank начал деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал банка составляет 70,394 млн манатов. Акционерами банка являются ООО Gilan (99,64%), Тахир Джамиль оглу Мурадов (0,18%, председатель правления ООО Gilan Holding, в которое входит банк), Гасан Акбар оглу Абдуллаев (0,18%).