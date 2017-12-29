Уставный капитал Азербайджанского кредитного бюро составит 2 млн манатов

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уставный капитал ООО "Азербайджанское кредитное бюро", которое учредят 8 местных банков, составит 2 млн манатов.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

По его словам, эта сумма будет равномерно распределена между учредителями - Международным банком Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan). Другими словами, каждый банк будет иметь 12,5% или 250 тыс. манатов в капитале.

Следует отметить, что решение об учреждении Азербайджанского кредитного бюро было принято на заседании инициативной группы 20 декабря.