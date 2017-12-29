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    Уставный капитал Азербайджанского кредитного бюро составит 2 млн манатов

    Эта сумма будет равномерно распределена между 8 банками-учредителями

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уставный капитал ООО "Азербайджанское кредитное бюро", которое учредят 8 местных банков, составит 2 млн манатов.

    Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

    По его словам, эта сумма будет равномерно распределена между учредителями - Международным банком Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan). Другими словами, каждый банк будет иметь 12,5% или 250 тыс. манатов в капитале.

    Следует отметить, что решение об учреждении Азербайджанского кредитного бюро было принято на заседании инициативной группы 20 декабря.

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