Удельный вес проблемных кредитов в Азербайджане превысил 15%

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане общий объем просроченных кредитов на 1 ноября 2017 года составил 1 889,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), объем проблемных кредитов в месячном сравнении увеличился на 32,5 млн манатов или 1,75%, на начало года - на 417 млн манатов или 28,3%, в годовом исчислении - на 514 млн манатов или 37,4%.

Отметим, что на конец октября доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле достигла 15,55%. Это отношение на конец сентября составило 14,9%, на конец прошлого года - 8,95%, в аналогичном периоде прошлого года – 8,7%.