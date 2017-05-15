У Nikoil Bank сменился акционер

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ ЗАО Nikoil, контролирующий 7,97% ОАО Nikoil Bank, продал свой пакет стороннему инвестору.

Об этом сообщил Report председатель правления банка Николоз Шургаиа.

По его словам, речь идет о компании, входящей в один холдинг с ЗАО Topaz Investments, который владеет 91,84%-ной долей в Nikoil Bank. Председатель не назвал нового инвестора.

Отметим, что сделка по акциям состоялась 12 мая на Бакинской фондовой бирже. Решением листингового комитета биржи, выпущенные 10 мая 7 351 398 акций номиналом 2 маната, реализованы на вторичном рынке по 0,1 маната.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 184,5 млн манатов. Инвестором банка также является ООО ISR Holding (0,19%).