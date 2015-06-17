​Турецкий Ziraat Bank лидирует по темпу роста проблемных кредитов

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Объем проблемных кредитов самого крупного государственного банка Турции Ziraat Bank за последние три года вырос на 1,908 млрд. турецких лир или более чем втрое и составил 2,84 млрд. лир (1,04 млрд. долларов США).

Как сообщает Report, за указанный период по темпу роста проблемных кредитов Ziraat Bank стал лидером среди госбанков Турции.

В целом, общий объем проблемных кредитов трех государственных банков Турции за последние три года вырос в 2,2 раза и составил 11,131 млрд. лир. По объему проблемных кредитов Ziraat Bank занимает 3-ье место после Vakıf Bank и Halk Bank.

По состоянию на 1 апреля 2015 года объем проблемных кредитов Vakıf Bank составил 4,17 млрд. лир, Halk Bank - 3,74 млрд. лир. Таким образом, доля государственных банков в структуре совокупных проблемных кредитов банковского сектора выросла с 25,4% до 27,9%.

Отметим, что с 1 мая 2012 года по 1 мая 2015 года объем проблемных кредитов коммерческих банков Турции вырос примерное вдвое -до 39,8 млрд. лир.