Трое американских миллиардеров богаче половины населения США

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Состояние троих богатейших американцев по версии журнала Forbes в совокупности превышает суммарное состояние беднейшей половины населения США, или 160 млн человек. Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщается в докладе вашингтонского Institute for Policy Studies.

Лидеры американского списка Forbes, о которых идет речь, - это основатель Amazon Джефф Безос, один из основателей Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффетт. Их суммарное состояние оценено в 263 млрд долларов, указывается в докладе.

В докладе также отмечается, что 25 богатейших миллиардеров США вместе владеют состоянием в 1 трлн долларов. В их числе основатель Facebook Марк Цукерберг и создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Состояние средней американской семьи, не учитывая стоимость автомобиля, составляет 80 тыс. долларов, следует из документа.

"Если так продолжится, богатство по-прежнему будет накапливаться в руках все меньшего числа людей. Эту тенденцию мы наблюдаем десятилетиями", - пишет один из авторов исследования Джош Хокси.

Для сокращения разрыва между беднейшими и богатейшими, как указано в докладе, необходимо принять два ключевых решения. Во-первых, не усугублять неравенство с помощью налоговых льгот для богатых, пишут авторы исследования. Во-вторых, они предлагают бороться с "концентрацией богатства" - с помощью тех же налогов.