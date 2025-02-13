Thomson Reuters перенесет листинг на Nasdaq с NYSE

Thomson Reuters Corp. перенесет листинг на биржу Nasdaq.

Thomson Reuters Corp. перенесет листинг на биржу Nasdaq.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщается в пресс-релизе канадской медиакомпании.

До этого акции Thomson Reuters в США в течение 16 лет торговались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).

Ожидается, что 24 февраля станет последним днем торгов бумаг компании на NYSE. На следующий день торговля акциями начнется на Nasdaq с сохранением тикера TRI.

Котировки акций Thomson Reuters в ходе предварительной сессии на NYSE в четверг снижаются на 0,2%. За последние три месяца их цена выросла на 6,8%, тогда как индекс S&P 500 прибавил 1,1%.