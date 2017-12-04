Темпы роста российской экономики замедлились

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Рост ВВП России в октябре 2017 года, по оценке минэкономразвития, замедлился до 1% в годовом сравнении.

Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом говорится в опубликованном минэкономразвития России мониторинге "Картина экономики".

В сентябре министерство оценивало рост годового ВВП на 2,4%, в августе - на 2,7%, но возможно в дальнейшем минэкономразвития понизит эти показатели, так как данные Росстата по росту ВВП в III квартале (рост на 1,8%) оказались ниже расчетов министерства (2,2%).

Прогноз на 2017 год министерство теперь формулирует как "около 2%" роста. Официальный прогноз равен 2,1%, но после выхода данных Росстата за 9 месяцев - рост на 1,6% к январю-сентябрю 2016 года, официальные ожидания выглядят несколько завышенными.

За январь-октябрь минэкономразвития не публикует оценку динамики ВВП, но, исходя из данных Росстата за 9 месяцев и оценки министерства за октябрь, рост за 10 месяцев можно примерно оценить в 1,5-1,6%.