​Страховой рынок Азербайджана вырос на 7%

Баку.19 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем страховых взносов 27 страховых компаний Азербайджана составил 378,9 млн. манатов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

За 10 месяцев совокупные страховые выплаты компаний составили 140 млн. манатов, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 37 манатов страховых выплат. Этот показатель за январь-октябрь 2014 года составил 36,9 манатов.