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    ​Страховой рынок Азербайджана вырос на 7%

    Рост страховых выплат был адекватным

    Баку.19 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь текущего года объем страховых взносов 27 страховых компаний Азербайджана составил 378,9 млн. манатов, что на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

    Об этом сообщил Report председатель Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) Орхан Байрамов.

    За 10 месяцев совокупные страховые выплаты компаний составили 140 млн. манатов, что на 6,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 37 манатов страховых выплат. Этот показатель за январь-октябрь 2014 года составил 36,9 манатов.

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