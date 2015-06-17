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    Страховой рынок Азербайджана вырос на 11%

    За январь-май объем страховых выплат резко возрос

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ За январь-май текущего года объем страховых взносов 27 страховых компаний Азербайджана составил 207,6 млн. манатов, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию страховщиков Азербайджана, за первые 5 месяцев страховые выплаты компаний составили 74,5 млн. манатов, что на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    За отчетный период на каждые 100 манатов страховых взносов пришлось 35,9 манатов страховых выплат, что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

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