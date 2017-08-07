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    Страховой рынок Азербайджана сократился на 3%

    В первом полугодии рынок добровольного страхования увеличился на 9%© Report

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне 2017 года объем страховых взносов по линии 21 страховой компании Азербайджана составил 276,158 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 3,2% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

    Сумма выплат страховых компаний за отчетный период составила 124,41 млн манатов, что на 22,7% превышает аналогичный показатель прошлого года.

    В первом полугодии на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 45,1 маната страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 35,5 маната.

    Отметим, что страховые взносы по рынку добровольного страхования в годовом сравнении увеличились на 16,666 млн манатов или 9,4% и составили 193,802 млн манатов. Выплаты по добровольным видам страхования также выросли на 23,427 млн манатов или 31,2%, до 98,573 млн манатов. 

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