Страховой рынок Азербайджана сократился на 1%

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В январе-мае 2017 года объем страховых взносов по линии 23 страховых компаний Азербайджана составил 240,115 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Палату надзора за финансовыми рынками, это на 0,8% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Сумма выплат страховых компаний за отчетный период составила 97,901 млн манатов, что на 11,75% превышает аналогичный показатель прошлого года.

За январь-май на каждые 100 манатов страховых поступлений пришлось 40,8 манатов страховых выплат. В соответствующем периоде 2016 года эта цифра составила 36,2 маната.