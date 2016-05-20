​Страховая компания приступит к расчету страховых выплат в связи с крушением азербайджанского самолета в Афганистане

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Расчет страховых выплат в связи с потерпевшим крушение в Афганистане самолетом, принадлежащем азербайджанской авиакомпании Silk Way, начнется после окончательного заключения комиссии по расследованию данного происшествия, созданной Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана.

Как сообщили Report в ОАО Silk Way Insurance, размер и сроки страховых выплат пока неизвестны. В компании заявили, что воздушное судно застраховано по КАСКО, экипаж самолета также застрахован.

Отметим, что в афганском аэропорту Двайер 18 мая примерно в 14:30 по местному времени при взлете самолета АН-12 произошло авиационное происшествие.

Самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана. Он прибыл в Двайер из Баграна (Афганистан) и направлялся в Мары (Туркменистан) на дозаправку. Груза на борту не было.

На борту самолета находились 9 членов экипажа - Шайданов Рашид Рахманович (гражданин Узбекистана), капитан воздушного судна, 1953 г.р., Абдуллаев Алтай Октай о. (гражданин Азербайджана), второй пилот, 1971 г.р., Асадуллаев Назим Оруджали о. (гражданин Азербайджана), штурман, 1968 г.р., Рзаев Надыр Адыгезаль о. (гражданин Азербайджана), бортмеханик, 1964 г.р., Шахвердиев Фирдоуси Шир о. (гражданин Азербайджана), радиооператор, 1964 г.р., Зульфиев Азер Агакиши о. (гражданин Азербайджана), бортоператор, 1973 г.р., Заднипрянец Руслан Владимирович (гражданин Украины), техник, 1969 г.р., Ганжа Андрей Николаевич (гражданин Украины), техник, 1955 г.р., Алиев Рамзи Мамудович (гражданин Украины), техник, 1963 г.р.

В результате катастрофы выжили техники Ганжа Андрей и Алиев Рамзи, их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.

Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана создана комиссия по расследованию данного происшествия. Председателем комиссии является начальник отдела Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана Мухтар Керимов.

Напомним, что самолет произведен в Украине в 1963 году. В прошлом году он был капитально отремонтирован.