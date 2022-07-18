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Стоимость золота выросла на удешевлении доллара к основным мировым валютам

Стоимость золота выросла на удешевлении доллара к основным мировым валютам Цена на золото в понедельник утром незначительно повысилась на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, стоимость при этом остается на уровне около 1 710 долларов за тройскую унцию на ожиданиях по ставке Федрезерва США.
Финансы
18 июля 2022 г. 09:34
Стоимость золота выросла на удешевлении доллара к основным мировым валютам

Цена на золото в понедельник утром незначительно повысилась на фоне удешевления доллара к основным мировым валютам, стоимость при этом остается на уровне около 1 710 долларов за тройскую унцию на ожиданиях по ставке Федрезерва США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex выросла на 9,15 доллара, или на 0,54%, до 1 712,54 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,89% — до 18,76 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 107,91 пункта. Более дешевый доллар делает золото более доступным при покупке его инвесторами, владеющими другой валютой.

Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено вокруг политики мировых центробанков. В четверг свое решение по ставке объявит Европейский центральный банк (ЕЦБ), аналитики прогнозируют первое повышение показателя европейским центробанком с 2011 года — на 25 базисных пунктов.

На следующую неделю уже запланировано очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, 71,5% аналитиков прогнозируют увеличение ставки на 75 базисных пунктов, до 2,25-2,5%, что соответствует объявленным ранее планам регулятора. На прошлой неделе трейдеры закладывали повышение сразу на 100 базисных пунктов на фоне опасений по инфляции, теперь ожидания более агрессивного повышения ослабли.

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