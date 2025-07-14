Стоимость биткойна превысила $120 тыс.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $120 тыс.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $120 тыс.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Согласно информации на 07:41 по бакинскому времени, криптовалюта торговалась по цене $120 тыс. (+1,87%).

По состоянию на 07:45, биткойн ускорил рост, преодолел отметку $121 тыс. и находился на уровне $121 014,73 (+2,82%).

Напомним, что 9 июля стоимость биткойна, после полуторамесячного движения в коридоре $100-$110 тыс., поднялась до $111,999 тыс., установив новый исторический максимум. Последний раз стоимость биткойна устанавливала исторический максимум 22 мая 2025 года, поднявшись до $111,98 тыс.