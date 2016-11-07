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    Спрос населения Азербайджана на евро вырос на 36%

    Рост спроса населения на евро связан с растущим спросом на иностранную валюту

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В сентябре чистые продажи евро коммерческими банками населению Азербайджана в рамках операций по обмену наличной валюты в месячном исчислении выросли на 35,85% и составили 35 265,1 тыс.

    Как передает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана, за первые 9 месяцев 2016 года чистые продажи валюты населению составили 193 141,8 тыс. евро. В августе чистые покупки евро населением составили 25 959 тыс.

    В сентябре прошлого года коммерческие банки продали населению 70 629,6 тыс. евро в чистом выражении.

    Аналитическая группа Report отмечает, что рост спроса населения на евро связан с растущим спросом на иностранную валюту на внутреннем рынке.  

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