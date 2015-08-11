Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Спад российской экономики ускорился. По итогам апреля-июня 2015 года, объем валового внутреннего продукта (ВВП) России сократился в годовом исчислении на 4,6%. Отметим, что за январь-март падение составило лишь 2,2%.

Как сообщает Report, в интервью телеканалу РБК в конце июля 2015 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оценил падение ВВП России во II квартале 2015 года в 4,4%. Он отметил, что это будет наихудший период, а затем, начиная с III квартала, ожидается некоторое оживление экономики.

А.Улюкаев предполагает, что по итогам 2015 года спад ВВП не превысит 2,8%, а грань окончания рецессии будет пройдена между III и IV кварталами.

По мнению министра, в следующем году экономика России перейдет к стабильному росту. Спад ВВП в четвертом квартале может снизиться до 2% и менее, что будет технически означать конец рецессии.