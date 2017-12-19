Создатель биткоина вошел в ТОП-50 богатейших людей мира

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Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Создатель криптовалюты биткоин, известный только по своему псевдониму Сатоши Накамото, занял 44-е место в списке самых богатых людей мира - его состояние оценивалось в 19,4 млрд долларов. Как сообщает Report со ссылкой на Interfax, об этом пишет MarketWatch.

Оценка основана на слухах, что Сатоши Накамото владеет порядка 980 тыс. биткоинов, которые сейчас торгуются на уровне около 19 000 долларов. Как утверждает издание, размер состояния Накамото позволил бы ему оказаться на 44-м месте в списке самых богатых людей мира, который составляет журнал Forbes.

Еще в октябре, когда виртуальная валюта стоила порядка 6 000 долларов, создатель биткоина занимал в списке Forbes место в середине третьей сотни.