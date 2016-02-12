​Совместное заявление: AGBank присоединится к Bank Standard

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Достигнуто соглашение о сотрудничестве в связи с осуществлением процесса присоединения ОАО AGBank к ООО Bank Standard.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Bank Standard и AGBank.

В заявлении говорится, что группой компаний AB Standard было рассмотрено обращение со стороны AGBank о присоединении к Bank Standard. На основе этого обращения, группой компаний было принято решение о подписании протокола о намерениях.

"Согласно подписанному 11 февраля 2016 года протоколу, стороны будут сотрудничать в части реализации процесса присоединения AGBank к Bank Standard. Для осуществления соответствующих работ будет создана рабочая группа, состоящая из представителей обоих банков, а также представителей юридических и аудиторских компаний", - говорится в заявлении.